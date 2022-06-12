Москва, , 01:48 — REGNUM Предприниматель Александр Говор, который недавно приобрёл российский бизнес McDonald’s, рассказал о намерении открывать от 50 до 80 обновлённых заведений в неделю. Об этом сообщил 11 июня телеканал «Россия 24».

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«Завтра открываем 15 ресторанов, затем мы открываем еще до 50 ресторанов буквально в течение недели по Москве и Московской области и каждую неделю будем открывать от 50 до 80 ресторанов. За полтора-два месяца мы откроем все 850 ресторанов», — заявил бизнесмен.

Помимо этого, Говор заверил, что собирается увеличить общее количество ресторанов на территории России до тысячи.

Напомним, 12 июня 2022 года в Москве возобновят свою работу сразу 15 ресторанов McDonald’s. Позднее планируется открытие заведений в других городах России.

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