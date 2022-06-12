Мехико, , 00:35 — REGNUM Как минимум пять человек стали жертвами нападения вооружённых злоумышленников в штате Герреро на юго-западе Мексики. Об этом 11 июня сообщила в своём заявлении прокуратура региона.

Убийство Jo Naylor

Нападение на людей произошло в муниципалитете Чильпансинго в населённом пункте Петакильяс. По предварительной информации, не подтверждённой официально, жертв нападения было шесть, ещё два человека получили ранения.

На месте массового убийства работают следователи и эксперты-криминалисты. Устанавливаются обстоятельства, приведшие к трагедии. На данный момент не установлено, что могло стать причиной нападения на людей.

Стоит отметить, что последние несколько лет Мексика переживает кризис в сфере безопасности. В мае в стране было зарегистрировано 2,5 тыс. умышленных убийств, что на 16% больше, чем в апреле. В 2021 году жертвами преступников стали более 33,3 тыс. человек.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в центральном штате Мексики Сан-Луис-Потоси были найдены тела семи человек.

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