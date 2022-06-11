Москва, , 23:10 — REGNUM Западные страны пытаются помешать избранию России в состав Экономического и социального совета ООН (ЭКОСОС), сообщил первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский 11 июня в своём телеграм-канале.

Дмитрий Полянский Un.org

Он отметил, что 10 июня в ООН голосовали по 54 членам ЭКОСОС на период 2023–2025 годов. Россия, а ранее Советский Союз, неизменно становилась членом совета с 1945 года, когда он был утверждён.

«В этом году западники, начавшие после начала нашей СВО тщетный «крестовый поход» против России на международной арене, решили нам помешать», — написал Полянский.

По его словам, после первого тура тайного голосования Россия набрала 118 голосов, хотя необходимо 128 голосов — 2/3 от числа присутствующих. Это означает, что за неё не стали голосовать «западники и их ближайшие сателлиты».

Голосование повторилось несколько раз, но победитель не был выявлен. Затем был объявлен перерыв.

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