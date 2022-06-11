Донецк, , 22:38 — REGNUM Населенный пункт Доломитное в Донецкой Народной Республике (ДНР) обстреляли представители вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 11 июня сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

ВСУ

«Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 19:04 — населенный пункт Кодема — населенный пункт Доломитное: выпущено пять снарядов калибром 152 мм; 20:00 — населенный пункт Кодема — населенный пункт Доломитное: выпущено четыре снаряда калибром 152 мм», — говорится в сообщении.

О жертвах и пострадавших не сообщается.

Как передавало ИА REGNUM, 11 июня в представительстве ДНР в СЦКК сообщили, что украинские боевики обстреляли населенный пункт Михайловка.