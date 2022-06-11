Ленинградская область, 11 июня, 2022, 22:18 — ИА Регнум. В многоэтажном жилом доме в поселке Русско-Высоцкое Ленинградской области произошел взрыв бытового газа, сообщил 11 июня губернатор Александр Дрозденко.

t. me/drozdenko_au_lo Взрыв бытового газа в жилом доме

ЧП произошло в жилом доме в поселке Русско-Высоцкое. В результате взрыва бытового газа произошло повреждение бетонных конструкций.

«Хозяин квартиры госпитализирован. Из дома эвакуирован 21 человек. На месте работают спасатели»,— рассказал глава региона, уточнив, что восстановление строительных конструкций жилого дома будет профинансировано из резервного фонда правительства Ленинградской области.

В ближайшее время в поселке состоится заседание районной комиссии по ЧС, на котором будет принято решение о возможности возвращения жителей в квартиры дома.