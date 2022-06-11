Дортмунд, Германия, 11 июня, 2022, 21:40 — ИА Регнум. Как сообщает журналист Экрем Конур, 18-летний центральный полузащитник дортмундской «Боруссии» и сборной Англии по футболу Джуд Беллингем попал в сферу трансферных интересов трех европейских топ-клубов.

«Боруссия» (Дортмунд)

По информации источника, в подписании футболиста заинтересованы мадридский «Реал», «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити».

В прошедшем сезоне немецкой Бундеслиги 2021/22 Джуд Беллингем принял участие в 32-х матчах регулярного чемпионата, в которых отметился тремя забитыми мячами и восемью результативными передачами. Также полузащитник получил девять желтых карточек.

Джуд Беллингем выступает за «Боруссию» с 23 июля 2020 года после перехода из «Бирмингема» за 25 миллионов евро. На данный момент трансферная стоимость полузащитника сборной Англии, по оценкам профильного немецкого интернет-портала transfermarkt, составляет 80 миллионов евро.