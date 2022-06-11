Роттердам, Нидерланды, , 21:28 — REGNUM Сегодня, 11 июня, в Роттердаме на стадионе «Де Куйп» сборная Нидерландов в матче третьего тура группового этапа Лиги наций УЕФА встретится со сборной Польши. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по московскому времени.

Матейс де Лигт Ajax.nl

За час до стартового свистка команды назвали стартовые составы.

Нидерланды: Марк Флеккен, Юрриен Тимбер, Натан Аке, Стефан де Врей, Дэви Классен, Дэйли Блинд, Френки де Йонг, Стивен Бергейс, Дензел Думфрис, Стевен Бергвейн, Мемфис Депай.

Польша: Лукаш Скорупский, Мэтти Кэш, Якуб Кивер, Ян Беднарек, Бартош Берешиньский, Яцек Гуральски, Пшемыслав Франковски, Гжегож Крыховяк, Петр Зелиньский, Никола Залевский, Кшиштоф Пентек.