Лондон, , 21:06 — REGNUM Главный тренер сборной Бельгии по футболу Роберто Мартинес высказался о будущем 29-летнего центрфорварда лондонского «Челси» Ромелу Лукаку.

Ромелу Лукаку Fifa.com

«Он хочет играть важную роль и получать удовольствие от футбола. Любое решение, которое бы он ни принял этим летом, будет правильным. В Бельгии мы спокойно воспринимает эту ситуацию. Эта тема важная, но единственное, о чем сейчас думает Ромелу — это как можно быстрее восстановиться от травмы», — цитирует Мартинеса издание Goal.

В прошедшем сезоне Лукаку, выступая за «Челси», принял участие в 26-ти турах Английской Премьер-лиги 2021/22, в которых отметился восемью забитыми мячами и получил одну желтую карточку.