Цхинвал, , 20:49 — REGNUM Южная Осетия с 13 по 17 июня 2022 года откроет границу с Грузией в связи с празднованием религиозного праздника Ломисы дзуар. Решение принято 11 июня на заседании Совета безопасности под председательством главы республики Алана Гаглоева, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 11 июня в пресс-службе президента.

Южная Осетия Иван Шилов © ИА REGNUM

По словам секретаря Совета безопасности Валерия Валиева, практика пропуска жителей через контрольно-пропускные пункты в праздничные дни была инициирована самими жителями Ленингорского района и успешно применена во время празднования Пасхи Христовой.

Разрешение на въезд в Южную Осетию и выезд в Грузию с 13 по 17 июня 2022 года будет возможно через «МПГГ «Раздахан», «Переу» и «Синагур» жителям населённых пунктов Ленингорского и Дзауского районов, указанных в Приложении №1 Постановления Правительства РЮО от 23 ноября 2010 года №119, по специальным пропускам, дающим право на пересечение государственной границы Республики Южная Осетия, а также по пропускам с истекшим сроком действия, по паспортам Республики Южная Осетия, a также по паспорту гражданина Грузии, предъявляемому лицом, проживающим в Ленингорском и Дзауском районах Республики Южная Осетия, не имеющим гражданства Республики Южная Осетия и гражданства РФ».

Алан Гаглоев поручил довести до населения требования и порядок, необходимые при пересечении госграницы, а также доработать документы и механизмы выдачи пропусков.