Луганск, 11 июня 2022, 20:20 — REGNUM Центр Русского мира находится сейчас в Донбассе, считает российский актёр и режиссер Владимир Машков. Об этом он заявил 11 июня в ходе встречи с главой Луганской Народной Республики (ЛНР) Леонидом Пасечником.
По словам Машкова, Луганская и Донецкая Народные Республики стали своеобразным зеркалом для жителей России. Актёр отметил, что приглашение на Донбасс для него — большая честь и гордость.
«Вы защищаете нашу землю. Здесь сейчас решается вопрос борьбы со злом, понимаю, что не навсегда, но вы есть центр Русского мира сейчас», — приводит слова Машкова «Луганскинформцентр».
Глава ЛНР поблагодарил актёра за поддержку населения республики и отметил, что «видеть таких великих артистов» здесь очень рады.
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