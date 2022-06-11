Сингапур, 11 июня, 2022, 20:11 — ИА Регнум. Учения по обнаружению и отслеживанию ракет договорились провести министры обороны США, Японии и Южной Кореи. Об этом 11 июня сообщает агентство Jiji.

Запуск баллистической ракеты

Главы оборонных ведомств Ллойд Остин, Нобуо Киси и Ли Чжон Соп встретились в Сингапуре на полях саммита по безопасности «Диалог Шангри-Ла». Учитывая прогресс в разработке ракет Северной Кореей, страны договорились провести совместные учения.

«Мы решительно осуждаем неоднократные и незаконные пуски баллистических ракет Северной Кореей», — говорится в совместном заявлении министров обороны по итогам встречи.

Стороны также подчеркнули «важность мира и стабильности в Тайваньском проливе».