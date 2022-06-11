Донецк, , 19:20 — REGNUM Более 60 украинских националистов уничтожили в Донецкой Народной Республике (ДНР) с начала текущих суток. Об этом 11 июня сообщили в Народной милиции ДНР.

ДНР Иван Шилов © ИА REGNUM

«За текущие сутки совместными действиями военнослужащих ДНР и Вооруженных сил РФ уничтожено следующее вражеское вооружение и военная техника: два танка Т-60, одна самоходная артиллерийская установка 2С3 «Акация», два грузовых транспортных средства и более 60 человек личного состава, — говорится в сообщении. — Подавлено более пяти огневых точек противника».

Как передавало ИА REGNUM, 11 июня министр иностранных дел Чехии Ян Липавский сообщил журналистам, что наемник из Чехии, который ранее присоединился к вооруженным силам Украины (ВСУ), погиб.