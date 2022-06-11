Монако, 11 июня, 2022, 18:55 — ИА Регнум. Как сообщает испанское издание As, 24-летний центрфорвард мадридского «Реала» и сборной Сербии Лука Йович может перейти в «Монако», выступающий во французской Лиге 1.

Oleg Bkhambri Лука Йович

Ранее сообщалось, что «Реал» объявил о завершении сделки по трансферу 22-летнего опорного полузащитника «Монако» и сборной Франции Орльена Тчуамени за 100 миллионов евро.

В прошедшем сезоне Лука Йович принял участие в пятнадцати турах испанской Примеры 2021/22, в которых отметился одним забитым мячом и тремя результативными передачами. Суммарно на поле сербский нападающий провел 355 минут.

Лука Йович выступает за «Реал» с 2 июля 2019 года после перехода из «Айнтрахта» за 63 миллиона евро. На данный момент трансферная стоимость нападающего, по оценкам профильного немецкого интернет-портала transfermarkt, составляет 16 миллионов евро.