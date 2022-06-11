Дублин, , 18:18 — REGNUM Сегодня, 11 июня, в Дурблине (Ирландия) на стадионе «Авива» сборная Ирландии по футболу в матче третьего тура группового этапа Лиги наций УЕФА сыграет со сборной Шотландии. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени.

Эндрю Робертсон Liverpoolfc.com

На матч назначена итальянская бригада арбитров во главе с Марко ди Белло. Ассистенты главного судья — Филиппо Мели и Стефано Алассио. Резервный арбитр — Росарио Абиссо.

Стартовые составы команд:

Ирландия: Кьювин Келлехэр, Шейн Даффи, Джон Иган, Джеймс Макклин, Натан Коллинс, Джош Каллен, Алан Браун, Джейсон Моламби, Трой Парротт, Джейсон Найт, Майкл Обафеми.

Шотландия: Крэйг Гордон, Грант Хэнли, Джек Хендри, Скотт Макеенна, Эндрю Робертсон, Скотт Мактоминей, Джон Макгинн, Каллум Макгрегор, Райан Кристи, Энтони Ралстон, Чи Адамс.