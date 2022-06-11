Донецк, , 17:33 — REGNUM Представители вооруженных сил Украины (ВСУ) обстреляли Куйбышевский район Донецка в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 11 июня сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Обстрел ВСУ (сс) пресс-служба 56-й отдельной мотопехотной бригады (Украина)

«Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 16:50 — населенный пункт Невельское — город Донецк (Куйбышевский район): выпущено пять снарядов калибром 155 мм», — говорится в сообщении.

О жертвах и пострадавших не сообщается.

Как передавало ИА REGNUM, 11 июня в представительстве ДНР в СЦКК сообщили, что украинские силовики обстреляли Куйбышевский район Донецка из БМ-21 «Град»