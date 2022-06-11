Москва, 11 июня, 2022, 17:52 — ИА Регнум. Закон, направленный на повышение эффективности управления федеральным имуществом, подписал российский президент Владимир Путин. Документ опубликован 11 июня на официальном портале правовой информации.

Kremlin.ru Владимир Путин

Закон оптимизирует процессы управления дочерними организациями вертикально интегрированных холдинговых структур, все акции которых находятся в федеральной собственности. Российская Федерация сможет вносить в качестве вклада в уставный капитал акционерного общества, которое полностью находится в федеральной собственности, полный пакет акций другого такого общества. При этом управлять «дочками» будут основные общества.

Закон также позволяет прекратить участие РФ в уставных капиталах примерно 80 акционерных обществ через внесение в уставные капиталы основных обществ единичные акции, которые находятся в федеральной собственности.

Закон запрещает приватизировать полный пакет акций основного акционерного общества, которое находится в собственности РФ и владеет полным пакетом акций дочернего общества, до момента прекращения участия материнской компании в «дочке» или до тех пор, пока материнская компания не перестанет быть единственным акционером для дочерней.

Это изменение призвано не допустить ситуации, когда одно лицо создаёт цепочку единолично управляемых вертикально интегрированных между собой юрлиц, а соответствующего контроля со стороны правительства России нет. РФ сможет полностью контролировать пакет акций материнской компании.

Закон начнёт действовать через десять дней после официального опубликования.

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