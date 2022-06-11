Москва, 11 июня, 2022, 17:02 — ИА Регнум. Соглашение России и Венесуэлы о сотрудничестве в космосе для мирных целей ратифицировал российский президент Владимир Путин. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Kremlin.ru Владимир Путин и Николас Мадуро

Правительства России и Венесуэлы, как сообщало ИА REGNUM, подписали соглашение о сотрудничестве в исследовании и использовании космического пространства в мирных целях 30 марта 2021 года в Каракасе.

Читайте подробнее: Госдума ратифицировала соглашение с Венесуэлой о мирном космосе

В пояснительной записке к соглашению говорилось, что оно подготовлено в связи с тенденцией к расширению сотрудничества двух стран в области космической деятельности. Так, Москва и Каракас наметили совместные проекты по установке в Венесуэле станций ГЛОНАСС.

Совместную космическую деятельность Россия будет вести в том числе на коммерческой основе. Конкретные условия и финансовые обязательства будут определены отдельными соглашениями и договорами.

Читайте также: Венесуэла намерена расширить сотрудничество с Россией в сфере культуры