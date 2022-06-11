Лодзь, Польша, 11 июня, 2022, 16:03 — ИА Регнум. Сегодня, 11 июня, в Лодзе (Польша) на «Стадионе LKS» сборная Украины по футболу в матче третьего тура группового этапа Лиги наций УЕФА встретится со сборной Армении. Стартовый свисток прозвучит в 16:00 по московскому времени.

Football.ua Руслан Малиновский

Стартовые составы команд:

Украина: Андрей Пятов, Илья Забарный, Александр Зинченко, Александр Караваев, Николай Матвиенко, Сергей Сидорчук, Руслан Малиновский, Николай Шапаренко, Роман Яремчук, Михаил Мудрик, Виктор Цыганков.

Армения: Давид Юрченко, Жорди Монрой, Тарон Восканян, Грайр Мкоян, Степа Мкртчян, Хорен Байрамян, Тигран Барсегян, Камо Оганесян, Соломон Удо, Артак Дашян, Эдгар Бабаян.

На матч назначена польская бригада арбитров во главе с Даниэлем Стефански. Ассистенты главного судьи — Дэвид Игор Голис и Михал Обукович.