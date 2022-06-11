Москва, 11 июня, 2022, 15:05 — ИА Регнум. Закон, который запрещает лицам с неснятой или непогашенной судимостью за преступления средней тяжести и выше работать водителями такси, а также управлять автобусами и трамваями водителям с судимостями за тяжкие и особо тяжкие преступления, подписал президент России Владимир Путин. Документ 11 июня обнародован на официальном интернет-портале правовой информации.

Kremlin.ru Владимир Путин

Также, согласно закону, трудовые договоры с не предоставившими работодателю справку об отсутствии судимости работниками должны быть прекращены. Кроме того, такие нормы распространяются на трудовые договоры с гражданами стран — членов ЕАЭС (Армении, Белоруссии, Казахстана и Киргизии).

При этом новый закон вступит в силу с 1 марта 2023 года и в нем также имеется ряд переходных положений, согласно которым уже работающим в этой сфере лицам необходимо до 1 сентября 2023 года предоставить работодателю соответствующие документы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее законопроект о повышении безопасности дорожного движения в России с помощью обеспечения наличия необходимых знаний и навыков у тех, кто получает водительские права, одобрило правительство РФ, закон принят Госдумой и одобрен Совфедом.