Ташкент, 11 июня, 2022, 15:00 — ИА Регнум. Насыщенная российско-узбекская повестка позволяет с оптимизмом смотреть на будущее наших двусторонних отношений, заявил посол РФ в Ташкенте Олег Мальгинов.

Дарья Драй ИА REGNUM День России

«Мы искренне заинтересованы в устойчивом развитии и процветании друг друга, повышении авторитета и укреплении позиций в регионе и на международной арене», — сказал дипломат, выступая на торжественном вечере, посвященном Дню России.

Праздник посетили премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов, вице-премьер Сардор Умурзаков, министр иностранных дел Владимир Норов, замсекретаря Совбеза страны Абдулазиз Камилов, широкая общественность, соотечественники, журналисты.

«Граждан нашей страны и миллионы соотечественников по всему миру объединяет общая ответственность за настоящее и будущее новой России», — сказал Мальгинов.

Он отметил, что сегодня Россия – это государство с устойчивой экономикой, основанное на гражданских свободах и верховенстве закона, неисчерпаемой духовности ее народа, исторической памяти и беззаветной любви к Родине.

«Мы — мирная страна, обладающая мощным потенциалом, способная самым решительным образом отстаивать свои интересы, суверенитет, возможность проводить самостоятельную внешнюю политику, защищать свои рубежи и обеспечивать безопасность своих граждан», — подчеркнул посол.

При этом, указал он, несмотря на нынешнюю непростую обстановку в мире Россия нацелена на развитие всестороннего международного сотрудничества.

«Для меня большая честь вновь отмечать День России на гостеприимной узбекской земле, где в мире и согласии проживает миллионная диаспора наших соотечественников. Они не только вносят свой посильный вклад в процветание республики, но и способствуют укреплению многовековых уз дружбы населяющих наши страны народов», — отметил дипломат.

Он напомнил, что «в этом году мы отмечаем 30-летие установления дипломатических отношений между Россией и Узбекистаном, который является для нас одним из ключевых партнеров в Центральной Азии».

«За это время нашим странам удалось существенно продвинуться вперед на пути расширения связей в политической, торгово-экономической, культурно-гуманитарной сферах, вывести российско-узбекское взаимодействие на уровень стратегического партнерства и союзничества. Мы выстраиваем диалог на основе равноправия, взаимной выгоды, уважения и учёта интересов друг друга», — сказал Мальгинов.

Большую роль в развитии всей системы двусторонних отношений, подчеркнул Мальгинов, играют личные связи и доверительный диалог между лидерами наших стран — президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным и Президентом Республики Узбекистан Шавкатом Миромоновичем Мирзиёевым.