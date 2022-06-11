Новосибирск, 11 июня, 2022, 14:56 — ИА Регнум. В Новосибирской области суд приговорил работника библиотеки к 6 годам лишения свободы за мошенничество. Об этом сообщили в прокуратуре региона.

Цитата из т/ф «Мёртвые души». Реж. Михаил Швейцер. 1984. СССР Мошенничество

«Прокуратура Ордынского района поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении работника местной библиотеки Ольги З. Она признана виновной в мошенничестве в особо крупном размере», — уточнили в ведомстве.

Установлено, что в апреле 2015 года женщина, представляясь работником банка, убедила двух человек передать ей крупную сумму под доходы в размере 50% в месяц. В библиотеке потерпевшие передали ей 5 млн рублей для получения выгоды от «вклада». Деньги женщина не вернула. Уже в 2018 году, получившая условный срок за аналогичные преступления, женщина вновь убедила одну из потерпевших передать ей ещё 6,2 млн рублей, якобы за «снятие ареста» со счёта, на котором находились ранее полученные деньги. Таким образом она похитила 11,2 млн рублей.

В итоге суд отменил условный срок и приговорил женщину к 6 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.