ДНР, 11 июня, 2022, 13:04 — ИА Регнум. Киевские боевики, которые оказались заблокированы на заводе «Азот» в Северодонецке, выдвигают требование выпустить их в находящийся на сегодняшний день под контролем киевского режима Лисичанск вместе с заложниками. Об этом 11 июня сообщил источник в силовых структурах, близкий к процессу переговоров.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

Как уточнил источник, слова которого приводит РИА Новости, в данный момент на заводе «Азот» в Северодонецке находится порядка 300 украинских боевиков.

«Они вступили с нами в переговоры, их условие — выпустить их в соседний Лисичанск вместе с заложниками из числа мирных жителей. Нас это, конечно, не устраивает», — сказал он.

Также источник отметил, что все пути отхода с территории комбината для украинских нацистов заблокированы, и указал, что с ними установлена связь и, скорее всего, процесс переговоров будет продолжен.

При этом он добавил, что в бомбоубежищах завода «Азот» находится свыше тысячи мирных граждан, и в том числе — работники завода, члены их семей и жители соседних с предприятием кварталов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что ВСУ выпустили по Озеряновке семь снарядов калибра 122 мм.