Новосибирск, 11 июня, 2022, 12:10 — ИА Регнум. В Новосибирской области по данным на сегодня, 11 июня, в инфекционные стационары региона из-за COVID-19 госпитализировано 657 пациентов, в том числе один ребёнок. Об этом сообщил оперативный штаб региона.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

За прошедшие сутки было выявлено 57 новых носителей коронавируса. За это же время 91 человек выписан с выздоровлением. В реанимации находятся 85 человек, на ИВЛ — 15 новосибирцев.

Всего в регионе зарегистрировано 259 144 случая заражения коронавирусом, 252 703 пациента выздоровели, умерли 5677 человек.