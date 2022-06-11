Малоярославец, Калужская область, 11 июня, 2022, 11:05 — ИА Регнум. В седьмой раз в городе в Городе воинской славыМалоярославец Калужской области 11 июня открылся фестиваль национальных культур «Россия — наш единый дом». В 2022 году фестиваль приурочен ко Дню России. Ежегодно его участниками становится не менее 2000 человек. Об этом сообщает корреспондентИА REGNUM со ссылкой на министерство внутренней политики и массовых коммуникаций.

Пресс-служба правительства Калужской области

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Жителей и гостей фестиваля ожидают музыкальный баттл, показательные выступления по брейк-дансу, фланкировка казачьей шашкой, шоу мыльных пузырей, угощение мороженым и незабываемое фаер-шоу. На площадках фестиваля подготовлены выставки народного творчества, блюда национальных кухонь, спортивные состязания. Ожидается также выступление национальных коллективов и многое другое.

Организаторами праздника выступили министерство внутренней политики и массовых коммуникаций области и администрация Малоярославецкого района при поддержке общероссийской общественной организации «Ассамблея народов России».