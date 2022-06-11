Москва, , 10:31 — REGNUM Заявление канцлера ФРГ Олафа Шольца относительно возможности отмены антироссийских санкций 11 июня в своём телеграм-канале иронично прокомментировал доктор экономических наук Никита Кричевский в заметке «Шольцев дрейф». Эксперт полагает, судя по тому, как быстро меняется риторика, очень скоро и самому Шольцу граждане Германии вопросы будут задавать:

Олаф Шольц Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Месяц назад глава ФРГ заявлял, что снятие санкций с России возможно только по согласованию с руководством Украины. То есть, никогда.

Прошел месяц и Шольц дрейфанул, сказав, что санкции не будут отменены сразу же после прекращения СВО, нужно время для нормализации ситуации на украинской территории, договоренность между Киевом и Москвой, которая обеспечила бы защиту и суверенитет Украины.

Мы не к тому, что Шольц запоет еще через месяц. Мы о том, что сначала снятие санкций было возможно только по согласованию с Украиной без участия России, теперь — на основании договоренности Киева и Москвы.

Что-то будет еще через месяц, когда немецкий народ начнет спрашивать у Шольца, против кого он ввел санкции — против немцев или против русских».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Олаф Шольц на совместной с президентом Сербии Александром Вучичем пресс-конференции в Белграде заявил, что все страны, которые собираются вступить в ЕС, должны присоединиться к санкциям против России.

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