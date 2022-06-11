Вашингтон, 11 июня, 2022, 09:33 — ИА Регнум. Интересам самих Соединенных Штатов не отвечает отсутствие у них контактов с Россией по проблемам стратегической стабильности после окончания действия Договора о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ), и потому Москва призывает Вашингтон уже сейчас начать обсуждение этого вопроса. Об этом 10 июня заявил посол РФ в США Анатолий Антонов.

Mil.ru Анатолий Антонов

«Через несколько лет — в 2026 году — он (Договор об СНВ) истечёт. Отвечает ли национальным интересам США то, что у нас не будет контактов между военными, дипломатами по стратегической стабильности? Мне кажется, что нет», — приводит его слова РИА Новости.

Также Антонов добавил, что в этом вопросе «время не ждёт», и потому России и США уже в настоящее время необходимо «начинать работать над тем, что придёт на замену» договору о СНВ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что слова президента США Джо Байдена о якобы вине России в рекордных темпах роста инфляции в Соединенных Штатах являются неубедительными.