Москва, 11 июня, 2022, 09:26 — ИА Регнум. Серия экспериментов с доставленным на Международную космическую станцию 3D-принтером стартует осенью 2022 года. Об этом сообщил космонавт Роскосмоса Олег Артемьев агентству ТАСС.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Принтер для 3D печати макета модели

Космонавт рассказал, что работы должны начаться между прилётом на станцию экипажа корабля «Союз МС-22» и возвращением «Союза МС-21» на Землю. Старт пилотируемого корабля «Союз МС-22» запланирован на 21 сентября.

3D-принтер доставлен на орбитальную станцию грузовым кораблём «Прогресс МС-20» 4 июня 2022 года. Устройство будет использоваться для серии экспериментов с полимерными материалами.

Одной из целей этих экспериментов является разработка технологии изготовления деталей, которые используются на орбитальной станции. В будущем принтер может быть включён в состав штатного оборудования МКС.