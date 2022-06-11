Бостон, США, 11 июня, 2022, 09:21 — ИА Регнум. Баскетбольный клуб «Голден Стэйт Уорриорз» обыграл команду «Бостон Селтикс» в четвертом матче финальной серии плей-офф североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Об этом 11 июня сообщает корреспондент ИА REGNUM.

(сс) Keith Allison Стефен Карри в составе баскетбольного клуба «Голден Стэйт Уорриорз»

Игра состоялась на паркете площадки «Ти-Ди Гарден» в Бостоне о закончилась победой гостей со счетом 97:107.

Наиболее результативным игроком встречи оказался защитник «Уорриорз» Стефен Карри, оформивший во встрече дабл-дабл с 43 очками и 10 подборами.

В составе «Селтикс» самым результативным стал форвард Джейсон Тейтум, который также оформил дабл-дабл с 23 очками и 11 подборами.

Отметим, по итогам матча счет в финальной серии до четырех побед между «Голден Стэйт» и «Бостоном» стал равным — 2-2. Следующая встреча состоится 14 июня в Сан-Франциско и начнется в 04:00 мск