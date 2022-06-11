Рим, 11 июня, 2022, 09:07 — ИА Регнум. Документ о пророссийских настроениях в итальянских средствах массовой информации (СМИ) и в местной среде блогеров обнародовало 10 июня правительство Италии.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Италия

При этом семистраничный доклад был опубликован после того, как в газете Corriere della Sera появился материал о расследовании со стороны Комитета парламента Италии по безопасности (Copasir) в отношении граждан страны, якобы являющихся частью пророссийской пропаганды. Документ был подготовлены итальянским департаментом информации и безопасности (Dis), курирующем деятельность национальных секретных служб Aisi и Aise.

Также представитель руководства Совмина Италии Франко Габриэлли, который продемонстрировал содержание документа в ходе конференции, опроверг информацию о «ведении досье со стороны разведывательных служб» на пророссийски настроенных журналистов, экспертов и блогеров.

В документе указывается на «изменение тренда российской дезинформации, которая перенесла снижение своей напряженности и перешла в защитную позицию», и заявляется о якобы «попытке дискредитации международных организаций», активности аккаунтов российских представительств за границей и распространении интервью министра иностранных дел России Сергея Лаврова.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 июня лидер популистского «Движения 5 звезд», экс-премьер Италии Джузеппе Конте заявил, что власти ЕС и Италии должны приложить все усилия, чтобы поддержать граждан «в период суровой рецессивной фазы».