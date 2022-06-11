Москва, , 08:18 — REGNUM Председатель правительства России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выходе нашей страны из Всемирной туристской организации. Документ 10 июня был обнародован на официальном интернет-портале правовой информации.

Михаил Мишустин Government.ru

«Принять предложение МИД России, согласованное с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти, о выходе Российской Федерации из Всемирной туристской организации», — говорится в распоряжении.

Также указывается, что такое решение было принято в соответствии со статьёй 36 ФЗ РФ «О международных договорах Российской Федерации».

Отметим, в апреле глава Ростуризма Зарина Догузова заявила о том, что ситуация с выходом России из Всемирной туристской организации вызывает сожаление, однако российская сторона открыта для диалога и «находится на связи с зарубежными коллегами».