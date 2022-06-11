Токио, , 07:56 — REGNUM Министерство обороны Японии разделяет обеспокоенность мирового сообщества из-за возможности повторения в Азиатско-Тихоокеанском регионе событий, подобным произошедшему на Украине, заявил глава ведомства Нобуо Киси в ходе конференции по вопросам безопасности в Сингапуре.

Япония Иван Шилов © ИА REGNUM

«Обеспокоенность, что… подобное тому, что произошло на Украине, может произойти и в Индо-Тихоокеанском регионе, разделяется на международном уровне», — заявил он.

При этом Киси утверждает, что Токио находится якобы на передовой в деле поддержания безопасности и стабильности в АТР. В связи с этим Япония намерена увеличить расходу на вооружения и армию, чтобы усилить свою военную мощь. Также глава японского минобороны призвал страны мира не допускать повторения ситуаций, подобных ситуации вокруг Украины, в дальнейшем.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министерство обороны Китая заявила о готовности Пекина отстаивать единство страны даже военным путем. По его словам, Китай будет любой ценой пресекать попытки отделить Тайвань от КНР.