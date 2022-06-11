Москва, , 07:49 — REGNUM Возможность оформления платной подписки в мессенджере Telegram будет добавлена в июне 2022 года. Об этом сообщил основатель компании Павел Дуров в своём Telegram-канале.

Эмблема Telegram

Пользователи премиум-подписки поучат доступ к дополнительным функциям и ресурсам мессенджера. В частности, оформление подписки позволит загружать через мессенджер файлы большого объёма и использовать специальные стикеры.

Дуров подчеркнул, что действующие функции останутся бесплатными. Тарифный план подписки Telegram Premium будет введён до конца текущего месяца. Стоимость подписки не разглашается.

Монетизация мессенджера Telegram началась в ноябре 2021 года. Тогда были добавлены рекламные сообщения, которые отображались в открытых каналах.

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