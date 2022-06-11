Москва, , 07:26 — REGNUM Правительство России приняло предложение Роскосмоса о проведении переговоров с Национальным управлением США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) по соглашению об организации перекрёстных полётов к Международной космической станции. Соответствующее распоряжение председателя правительства РФ Михаила Мишустина опубликовано на официальном портале правовой информации.

МКС

В документе отмечается, что предложение Роскосмоса о проведении переговоров согласовано с МИД РФ и другими заинтересованными органами власти. Итогом переговоров может стать соглашение об обмене посадочными местами на российских и американских пилотируемых космических кораблях.

Россия и США начали переговоры о перекрёстных полётах после завершения сертификации кораблей Crew Dragon. В предыдущие годы — после отказа от кораблей Space Shuttle — все члены экипажа доставлялись на МКС российскими кораблями серии «Союз». Планировалось, что космонавт Анна Кикина полетит на американском корабле Crew Dragon осенью 2022 года.

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