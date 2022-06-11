Нью-Йорк, США, 11 июня, 2022, 06:48 — ИА Регнум. Слова президента США Джо Байдена о якобы вине России в рекордных темпах роста инфляции в Соединенных Штатах являются неубедительными, заявил первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский на своей странице в Twitter.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Байден

«Кажется, будто президент Путин руководит еще и США, раз он может вводить налог на еду и бензин», — пошутил дипломат.

Полянский добавил, что Байден неубедительно пытается переложить вину на российского лидера Владимира Путина и Москву, чтобы избежать ответственности за экономические проблемы внутри страны.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент США Джо Байден заявил, что жители Соединенных Штатов якобы платят «путинский налог» на бензин и продукты питания. По его словам, российский лидер якобы виноват в рекордных за прошедшие 40 лет темпах инфляции в США.