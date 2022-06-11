Анталья, Турция, 11 июня, 2022, 05:55 — ИА Регнум. Подземные толчки магнитудой 4,1 зарегистрированы в турецком курортном городе Анталья, 11 июня сообщило на своем сайте Управление по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций Турции (AFAD).

Mehmet Bilgen Анталья

Очаг землетрясения, которое произошло в 05:05 по местному времени (совпадает с мск) залегал на глубине 14,2 км. Информация о пострадавших и разрушениях не приводится.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 июня на юго-востоке Кипра произошло землетрясение магнитудой 4,9. Его ощутили как жители острова, так и те, кто проживает в Турции, Сирии, Израиле и Ливане.