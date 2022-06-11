Москва, , 04:05 — REGNUM Более 800 тысяч жителей Донбасса в течение трех последних лет получили российское гражданство в упрощенном порядке, сообщили в пресс-службе министерства внутренних дел России.

Российский паспорт Анна Рыжкова © ИА REGNUM

«С апреля 2019 года по настоящее время на основании указа президента РФ от 24 апреля 2019 года гражданство Российской Федерации приобрело более 800 тыс. человек», — говорится в сообщении, на которое ссылается ТАСС.

В МВД добавили, что отказ в предоставлении гражданства получает не более 1% заявителей.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 мая президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном порядке получения российского гражданства для жителей Запорожской и Херсонской областей.

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