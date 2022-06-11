Мехико, 11 июня 2022, 03:02 — REGNUM Следующий саммит лидеров стран Северной Америки планируется провести в декабре 2022 года, говорится в совместном заявлении министров иностранных дел США, Мексики и Канады.
Мероприятие пройдет на мексиканской территории. Предыдущая встреча лидеров указанных стран состоялась в ноябре 2021 года в Вашингтоне.
Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2019 года в Мехико было подписано трехстороннее соглашение о торговле между Мексикой, США и Канадой (USMCA).
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