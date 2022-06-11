Мехико, , 03:02 — REGNUM Следующий саммит лидеров стран Северной Америки планируется провести в декабре 2022 года, говорится в совместном заявлении министров иностранных дел США, Мексики и Канады.

США, Канад и Мексика Heraldry

Мероприятие пройдет на мексиканской территории. Предыдущая встреча лидеров указанных стран состоялась в ноябре 2021 года в Вашингтоне.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2019 года в Мехико было подписано трехстороннее соглашение о торговле между Мексикой, США и Канадой (USMCA).

Читайте также: США, Мексика и Канада подписали соглашение о торговле