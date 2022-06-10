Донецк, 10 июня, 2022, 23:19 — ИА Регнум. Посёлок Еленовка (ДНР) обстрелян из РСЗО БМ-21 «Град» украинскими вооружёнными формированиями вечером 10 июня, сообщает Совместный центр по контролю и координации режима прекращения огня.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Боевики

В 18:45 мск со стороны населённого пункта Новомихайловка украинские боевики выпустили по посёлку десять ракет из БМ-21 «Град».

Аналогичный обстрел произошёл в 19:25 мск: из Новомихайловки по Еленовке выпущено ещё десять ракет.