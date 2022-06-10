Москва, 10 июня, 2022, 23:02 — ИА Регнум. Украинские боевики размещают свои огневые позиции на территории гражданских объектов, в том числе школ, сообщил 10 июня журналистам начальник Национального центра управления обороной России Михаил Мизинцев.

Рисунки детей Донбасса Славянск

В городе Славянске (ДНР) украинские боевики разместили огневые позиции в зданиях станции юных техников и школы № 7. На прилегающих территориях расположились бронетехника и артиллерийские орудия.

В городе Доброполье (ДНР) в школе-интернате, спецшколе № 4 и лицее № 5, общеобразовательной школе № 7 украинские боевики оборудовали свои огневые позиции и склады боеприпасов.

В селе Клебан-Бык (Константиновский район, ДНР) вблизи водонапорной станции и на территории средней общеобразовательной школы украинскими националистами оборудованы опорные пункты, размещено тяжёлое вооружение и РСЗО.

В городе Краматорске (ДНР) в помещениях мебельной фабрики развёрнут штаб подразделений ВСУ, а на прилегающей территории оборудованы огневые позиции, размещена артиллерия.

При этом украинские юоевики жестко пресекают все попытки мирных жителей эвакуироваться из этих населённых пунктов в безопасные районы.

Боевики, умышленно провоцируя на ответный огонь, обстреливают из жилых кварталов позиции российских военных и формирований ДНР, чтобы по отработанному сценарию возложить на них ответственность за последствия якобы неизбирательных ударов.