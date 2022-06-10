Вашингтон, 10 июня, 2022, 22:39 — ИА Регнум. Население Соединенных Штатов платит «путинский налог» на бензин и продукты питания, заявил 10 июня президент США Джо Байден в ходе выступления в Лос-Анджелесе.

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден

По его словам, к такому выводу он пришел после публикации майских данных о темпах инфляции, которая стала рекордной за последние 40 лет.

«Мы никогда не видели ничего подобного налогу Путина сразу и на еду и на бензин», — заявил Байден.

Как сообщало ИА REGNUM, рекордные темпы инфляции и роста цен Белый дом объясняет последствиями кризиса на Украине и санкционными мерами против России.