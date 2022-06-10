Вена, , 22:09 — REGNUM Сегодня, 10 июня, в Вене (Австрия) на стадионе «Эрнст Хаппель» сборная Австрии по футболу в матче третьего тура группового этапа Лиги наций УЕФА встретится со сборной Франции. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по московскому времени.

Карим Бензема Антон Зайцев

Стартовые составы команд:

Австрия: Патрик Пенц, Гернот Траунер, Давид Алаба, Максимлиан Вебер, Штефан Ляйнер, Николай Зайвальд, Марсель Забитцер, Конрал Лаймер, Ксавер Шлагер, Марко Арнаутович, Андреас Вайман.

Франция: Уго Льорис, Бенжамен Павар, Ибраима Конате, Вильям Салиба, Тео Эрнандес, Орельен Тчуамени, Бубакар Камара, Кингсли Коман, Антуан Гризманн, Мусса Диаби, Карим Бензема.

На матч назначена греческая бригада арбитров во главе с Тасосом Сидиропулосом. Ассистенты главного судьи — Полихронис Костарас и Лазарос Димитриадис.