Белград, , 22:06 — REGNUM Окончание спецоперации ВС РФ на Украине не приведёт автоматически к отмене санкций, введённых странами Европейского союза, сообщил 10 июня журналистам германский федеральный канцлер Олаф Шольц.

Федеральный канцлер Федеративной Республики Германия Олаф Шольц во время визита в Россию. Москва. 2022 Kremlin.ru

По итогам встречи с сербским президентом Александром Вучичем глава правительства Германии заявил, что для отмены европейских санкций необходимо «изменение ситуации, улучшение обстановки, понимание Россией того, что она не может диктовать условия мира Украине».

По словам Шольца, Москва должна понять, что ей следует вести диалог с Киевом, договориться с ним «о соглашении, которым будут гарантированы территориальная целостность и суверенитет Украины». Он также сказал, что введённые «за Донбасс» антироссийские санкции оказались куда действеннее, чем санкции «за Крым».

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