Каракас, , 21:51 — REGNUM В ближайшее время будет восстановлено прямое авиасообщение между столицами Венесуэлы и Ирана, заявил 10 июня венесуэльский лидер Николас Мадуро в интервью иранскому телеканалу HispanTV в ходе своего визита в Иран.

Венесуэла (сс) OpenClipart-Vectors

По его словам, воздушное сообщение будет организовано между Каракасом и Тегераном.

«Очень скоро появится прямой рейс между Каракасом и Тегераном. Начнётся с одного рейса в неделю, но мы рассчитываем на увеличение числа рейсов. С технической точки зрения к возобновлению этого рейса, который существовал десять лет назад, всё готово», — рассказал Мадуро.

Кроме того, лидер Венесуэлы сообщил, что 11 июня планирует подписать с президентом Ирана Ибрагимом Раиси 20-летний план сотрудничества двух стран.

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