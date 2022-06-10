Лондон, , 21:48 — REGNUM 10 июня лондонский футбольный клуб «Челси» сообщил, что команду на правах свободного агента покинули Андреас Кристенсен, Дэнни Дринкуотер, Чарли Мусонда и Джейк Кларк-Солтер.

Андреас Кристенсен @cfcunofficial (Chelsea Debs) London

Ранее сообщалось, что в ближайшие дни каталонская «Барселона» объявит о подписании контракта с 26-летним центральным защитником «Челси» и сборной Дании Андреасом Кристенсеном.

В прошедшем сезоне Кристенсен принял участие в 31-м матче за «пенсионеров» во всех турнирах, в которых отметился двумя забитыми мячами и одной результативной передачей.

Кристенсен выступал за «Челси» с 1 июля 2012 года после перехода из «Брондбю» на правах свободного агента.