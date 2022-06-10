Таллин, , 21:40 — REGNUM Посол России в Эстонии Владимир Липаев вызван в эстонский МИД в связи с недовольством Таллина словами президента РФ Владимира Путина о Нарве, сообщили 10 июня во внешнеполитическом ведомстве прибалтийской республики.

Александр Коцебу. Битва под Нарвой

«Встречавшийся с послом заместитель госсекретаря Рейн Таммсаар выразил сожаление по поводу заявления президента Путина, в том числе его комментариев по поводу эстонского города Нарвы», — говорится в сообщении.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, президент России по случаю 350-летия Петра Великого в разговоре с молодыми российскими предпринимателями упомянул битву при Нарве со шведами.

Президент упомянул эти военные действия Петра I в контексте того, что император вёл войны, чтобы возвращать территории. Путин также отметил, что и сейчас Россия ведёт политику по возвращению своих территорий.

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