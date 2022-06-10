Москва, 10 июня, 2022, 21:38 — ИА Регнум. 33-летний испанский специалист Гильермо Абаскаль был назначен на пост главного тренера московского «Спартака». Об этом 10 июня сообщили на официальном сайте «красно-белых». При этом сроки контракта куба с тренером не сообщаются.

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В прошедшем сезоне «Базель» Гильермо Абаскаля занял второе место в регулярном чемпионате Швейцарии. «Базель» с пятнадцатью победами и 62-мя набранными очками пропустил вперед «Цюрих».

Об уходе бывшего главного тренера «Спартака» Паоло Ваноли было объявлено вчера, 9 июня. Под руководством итальянского специалиста московский клуб стал победителем БЕТСИТИ Кубка России.