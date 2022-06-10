Лампедуза , Италия, , 21:30 — REGNUM Министры внутренних дел стран ЕС достигли соглашения о начале первого этапа нового плана по миграции, заявила 10 июня глава МВД Италии Лучана Ламорджезе.

Мигранты Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Предполагается задействовать так называемый «механизм солидарности», в соответствие с которым страны, куда мигранты не прибывают напрямую, добровольно принимают часть приехавших в «страны первой высадки».

После выхода «Лиги» Маттео Сальвини из правящей коалиции в сентябре 2019 года власти Италии вновь открыли доступ в порты перевозчикам нелегальных мигрантов. Поток мигрантов вырос в несколько раз. Итальянские оппозиционеры полагают, что таким образом правительство либералов и популистов выполняло задание Брюсселя в обмен на поддержку со стороны евробюрократов. С приходом к власти в феврале 2021 года «широкого» правительства Марио Драги ситуация не изменилась.

В правоцентристской оппозиции считают, что помогать жителям Северной Африки и Ближнего Востока надо «у них дома». В массовом и бесконтрольном прибытии мигрантов в Италию оппозиционеры видят социальную и политическую проблему. В 2020—2021 годах ситуация осложнялась тем, что десятки прибывающих мигрантов сдавали положительные тесты на коронавирус, но не соблюдали обязательный карантин, что вызывало опасения новых вспышек эпидемии в Италии.

Местные жители и представители местной власти высказывают недовольство постоянными новыми высадками и побегами мигрантов из центров по их приему. Власти Италии в свою очередь жалуются на нежелание ЕС и стран-членов ЕС по-настоящему помогать Риму в решении этой проблемы.