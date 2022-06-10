Бишкек, , 20:17 — REGNUM В 2022 году десятки стран мира столкнутся с дефицитом энергоресурсов, падением уровня жизни, закрытием предприятий и ростом безработицы. Об этом заявил директор центра экспертных инициатив «Ой Ордо» Игорь Шестаков, передаёт «Region. kg».

По словам эксперта, не обойдут стороной эти проблемы и государства Туркестана.

«Нам надо развивать энергетику, сельское хозяйство, горнорудную отрасль, легкую промышленность, цифровые технологии. Отдельная тема — работа над повышением эффективности уже действующих предприятий, над экономией потребляемых в Киргизии ресурсов», — сказал он.

Также Шестаков отметил, что наиболее остро может встать проблема дефицита продуктов.

«Причиной тому отложенные последствия пандемии COVID-19, погодные аномалии в ряде стран, а также конфликт между Россией и Украиной — масштабные санкции, введенные Западом в отношении Москвы, частично обрушили цепочки поставок продуктов, удобрений и топлива», — пояснил он.

Политолог акцентировал внимание на том, что проблема дефицита продовольствия стоит уже настолько остро, что её решением пытаются заниматься генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш, госсекретарь США Энтони Блинкен и глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель.

«Те же россияне в ближайшее время собираются отдельно обсуждать на одной из ключевых площадок в стране — Петербургском международном экономическом форуме. Там соберется более тысячи человек, которые будут договариваться о том, как решать проблемы и налаживать сотрудничество в условиях санкционного давления», — подчеркнул он.

Подводя итог, Игорь Шестаков выразил мнение, что для выхода из сложившейся ситуации странам Туркестана придётся не только наращивать собственное производство, но и договариваться с соседними государствами о поставках и квотах, о распределении воды, о решении приграничных споров.