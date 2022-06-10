Берлин, 10 июня, 2022, 19:43 — ИА Регнум. Неизвестный, вооруженный ножом, совершил нападение на учащихся в федеральной земле Северный Рейн — Вестфалия, сообщает 10 июня местная полиция на своей странице в Twitter.

(сс) niekverlaan С ножом

Нападение произошло в районе Липпштадт города Хамм.

На данный момент известно, что несколько человек получили ранения. Злоумышленник задержан.

«Несколько человек были ранены ножом. Преступник задержан», — сообщают полицейские.

Мотивы преступника не выяснены.