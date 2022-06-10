Усть-Луга, Ленинградская область, , 19:00 — REGNUM Складское помещение загорелось вечером 10 июня на территории морского порта Усть-Луга в Кингисеппском районе Ленинградской области.

Пожар на складе в Усть-Луге (Ленобласть) ГУ МЧС России по Ленобласти

Как сообщает ГУ МЧС России по Ленобласти, сообщение о пожаре поступило в 16:57 мск. Огонь охватил склад на площади 750 кв. метров. На место происшествия прибыли дежурные смены 70, 75 пожарно-спасательных частей и 125 пожарной части противопожарной службы Ленинградской области — всего 16 человек на четырех единицах техники.

«В 18:21 пожар был локализован на площади 250 кв. м. Работы по тушению пожара продолжаются. Информация о пострадавших не поступала», — говорится в сообщении ГУ МЧС по региону.

В свою очередь, Северо-Западная транспортная прокуратура организовала проверку по факту возгорания склада в морском порту Усть-Луга. В надзорном ведомстве подтвердили отсутствие пострадавших.

«Ленинград-Финляндская транспортная прокуратура проверит все обстоятельства происшествия, даст оценку действиям ответственных лиц, соблюдения ими противопожарной безопасности, при наличии оснований примет меры», — говорится в сообщении прокуратуры.